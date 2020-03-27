Президент Футбольного союза Сербии вылечился от коронавируса
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Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза, а также вице-президент Марко Пантелич вылечились от коронавируса, заявил доктор Милько Ристич.
Отмечается, что Кокеза выздоровел полностью, а болезнь Пантелича протекала без симптомов заражения, передают сербские СМИ.
Предполагается, что глава Футбольного союза заболел во время поездки в Милан.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.
Ранее французский «ПСЖ» сократил зарплату сотрудников из-за пандемии коронавируса.