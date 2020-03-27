Черчесов посоветовал Смолову остаться в Испании

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посоветовал нападающему Федору Смолову остаться играть в чемпионате Испании, передает «Спорт-Экспресс».

В зимнее трансферное окно 2020 года Смолов на правах аренды перешел из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту». Примечательно, что первый гол за команду российский форвард оформил в матче с мадридским «Реалом».

«Мы рады, что Смолов там. Рады, что эмоциональный фон у него там выше, чем был прежде. И надеемся, что это пойдет в плюс и ему, и, соответственно, сборной», — заявил Черчесов.

Ранее Смолов поделился мыслями о коронавирусе.