Состав участников турнира UFC, на котором должен выступить Хабиб, будет изменен

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о кадровых изменениях в составе участников турнира UFC 249, главным событием которого должен стать титульный бой чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. В состав турнира может войти Франсис Нганну, бой которого 28 марта с Жаирзиньо Розенструиком был отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Мы формируем состав турнира так, чтобы люди смогли войти в состав. Мы стараемся построить крутейший турнир в истории спорта. Некоторые задумки сработают, а некоторые могут не сработать. Франсис — это один из парней, на которого мы рассчитываем. Да, его соперник все еще Розенструик», — цитирует главу UFC портал AllBoxing.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон должен состояться в рамках турнира UFC 249 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти Нью-Йорка запретили проведение массовых мероприятий. На данный момент руководство промоушена рассматривает вариант с переносом турнира в другой место.