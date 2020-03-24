Футболисты «Боруссии» пошли на понижение зарплаты из-за коронавируса

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Футболисты дортмундской «Боруссии» пошли на понижение заработной платы из-за распространения коронавирусной инфекции, которая вызвала паузу в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, данная мера позволила сохранить работу около 850 гражданам, которые задействованы штатно и внештатно на матчах «шмелей».

Напомним, что в настоящее время команда Люсьена Фавра занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил о том, что именно он посоветовал бывшему футболисту волжского клуба Александру Соболеву перейти в столичный «Спартак».