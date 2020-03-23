Кокорин оценил свое выступление в «Сочи»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/781/13005781/RIAN_6197025.HR-pic905-895x505-12105.jpg">

Российский нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил свою игру за команду, передает «Спорт-Экспресс».

В официальном Instagram-аккаунте сочинской команды появился пост, посвященный форварду, который выступает за клуб на правах аренды. В зимнее трансферное окно он перешел из петербургского «Зенита».

«Александр Кокорин провел за «Сочи» четыре матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — отмечено в посте.

«Ниче так», — отреагировал Кокорин в комментарии.

Ранее сообщалось, что голкипер «Сочи» Джанаев поделился мнением о Кокорине.