Тарасенко высказался об игре «Сент-Луиса»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мыслями об игре команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Форвард осенью в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» получил повреждение, которое спровоцировало рецидив старой травмы. Игрок перенес операцию и был вынужден пропустить несколько месяцев. Сообщается, что он вернется к возобновлению регулярного чемпионата.

«Теперь же думаю: ребята играют хорошо — и это здорово, потому что команда попадет в плей-офф, и у меня будет возможность играть в хоккей. А если бы играли плохо — мой сезон закончился бы, едва начавшись», — заявил он.

НХЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Ранее Тарасенко положительно отозвался о Кучерове.