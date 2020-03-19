В РПЛ решили не переносить матчи в другие регионы

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заяыил о том, что организация решила не переносить матчи в другие регионы РФ, где эпидемиологическая ситуация находится в более благоприятном состоянии. Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на эфир программы «Футбол России».

По его словам, было бы правильнее приостановить чемпионат и дать командам возможность проводить игры при своих болельщиках.

«Футбол — одна из самых любимых игр в мире, и она существует в первую очередь для болельщиков. Нельзя же перенести 20 тысяч фанатов мз Москвы в Тюмень.

Поэтому было принято решение оставить сезон на паузу, чтобы потом продолжить его со зрителями», — сказал Прядкин.

Ранее сообщалось, что игрок петербургского «Зенита» Даниил Шамкин остался недоволен действиями бразильца Малкома в матче 22-го тура чемпионата России по футболу, когда тот пожадничал и не отдал передачу из удобной позиции.