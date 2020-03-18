Загитову раскритиковали за шутку о коронавирусе
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову раскритиковали за шуточный ролик о коронавирусе.
На видео, опубликованном в Instagram, спортсменка открыла дверь на каток ногой. Она подписала пост «Вот для чего нужна растяжка» и добавила эмодзи микроба.
«А следующий будет трогать грязную ручку двери. Девочка думает только о себе», — написал один пользователей соцсети.
«Беспардонная была, беспардонной и останется. Воспитание хромает», — прокомментировал другой юзер.
После гневных сообщений олимпийская чемпионка удалила запись.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 84 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 212 тыс. В России выявили 147 случаев заражения.
Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в Instagram видео прохождения теста на коронавирус.