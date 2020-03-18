Турнир UFC 249 с участием Хабиба официально запретили проводить в Нью-Йорке

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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение запретить проведение турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в Бруклине из-за коронавируса, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, ведомство уже отправило уведомление руководству промоушена.

Турнир UFC 249 в Нью-Йорке был запланирован на 18 апреля. В главном поединке вечера должны были встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более восьми тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 200 тыс.

Ранее Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в Заире.