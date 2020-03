Чемпион НБА обвинил Трампа в расизме за выражение «китайский вирус»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Торонто Рэпторз» Джереми Лин высказался о словах президента США Дональда Трампа, который назвал COVID-19 «китайским вирусом».

Спортсмен ретвитнул сообщение главы государства о том, что Вашингтон поддержит американскую экономику, наиболее пострадавшую от «китайского вируса».

«Хочется верить, вы окажете поддержку уязвимым группам населения, которые пострадают из-за нашего неправильного управления вирусом, включая тех, на которых повлияет укрепляемый вами расизм», — написал Лин в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более восьми тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 200 тыс.

Ранее сообщалось, что у форварда клуба НБА «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта диагностирован коронавирус.

‍♂️I wish you would powerfully support the vulnerable people that will suffer due to our mismanagement of this virus, including those that will be affected by the racism you're empowering https://t.co/QfRHiOFGEm