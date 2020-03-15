UFC показал пустые трибуны на турнире UFC Fight Night 170

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) показала, как выглядят пустые трибуны на турнире Fight Night 170.

Видеозапись была опубликована в Instagram-аккаунте промоушена.

Мероприятие проходит в Бразилии. Зрители не были допущены на трибуны в качестве меры предосторожности из-за пандемии коронавируса. Стоит отметить, что UFC принял решение закрыть вход для болельщиков, чтобы не отменять турниры.

Ранее сообщалось, что Крылов победил Уокера на турнире UFC Fight Night 170.