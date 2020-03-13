Президент UFC: не отменяем ни одно событие

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Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие меры предпринимает промоушен в связи с распространением коронавируса, передает Fight Time.

Согласно словам Уайта, UFC не намерен отменять никакие запланированные мероприятия, однако вводит меры безопасности — некоторые турниры могут быть перенесены в центр промоушена в Лас-Вегасе. Также мероприятия могут пройти без болельщиков.

«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и за тем, как он может повлиять на здоровье и и безопасность бойцов UFC, персонала, фанатов по всему миру», — отметил президент UFC.

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном находится под угрозой переноса.