Президент UFC: не отменяем ни одно событие
Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие меры предпринимает промоушен в связи с распространением коронавируса, передает Fight Time.
Согласно словам Уайта, UFC не намерен отменять никакие запланированные мероприятия, однако вводит меры безопасности — некоторые турниры могут быть перенесены в центр промоушена в Лас-Вегасе. Также мероприятия могут пройти без болельщиков.
«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и за тем, как он может повлиять на здоровье и и безопасность бойцов UFC, персонала, фанатов по всему миру», — отметил президент UFC.
Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном находится под угрозой переноса.