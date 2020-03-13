В исполкоме РФС оценили обстановку распространения коронавируса
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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, мера о проведении некоторых матчей при посещаемости до пяти тысяч зрителей является вынужденной.
Также чиновник отметил, что в Лиге чемпионов игры вообще проходили без зрителей, и что в данный момент необходимо просто смириться и переждать, пока ситуация стабилизируется.
Ранее сообщалось, что хавбек лондонского «Челси» Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.