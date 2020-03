Заболевший коронавирусом Гобер несколько дней назад смеялся над болезнью

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер несколько дней назад смеялся над коронавирусом, который был у него диагностирован 11 марта.

Во время пресс-конференции баскетболисту задали вопрос о болезни, после чего он посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе.

После известия о заражении игрока НБА лига приняла решение приостановить регулярный чемпионат.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) может приостановить матчи регулярного чемпионата из-за случая заражения игрока НБА.

ICYMI: Rudy Gobert touching everything before testing positive for Covid-19...#CoronaOutbreak #NBA pic.twitter.com/sJlgZYRuEP