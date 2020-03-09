Правительство Канады может отменить ЧМ по фигурному катанию
close
Правительство Канады может отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен состояться с 16 по 22 марта, передает Radio Canada.
Напомним, в мире продолжается эпидемия коронавируса.
Опасное заболевание было обнаружено в Китае, но оно распространилось по всему миру.
«Это решение будет принимать правительство. Мы оцениваем ситуацию. Нам нужно быстро ответить на этот вопрос», — заявила министр здравоохранения Квебека Даниэль Макканн.
Ранее Евгения Медведева поздравила подписчиц с 8 марта.