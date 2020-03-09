Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает ТАСС.
Россиянин продолжает занимать пятую строчку. Еще два представителя России — Андрей Рублев и Карен Хачанов — сохранили 14-ю и 15-ю позиции.
Возглавлять рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль, замыкает тройку лидеров представитель Австрии Доминик Тим.
Ранее сообщалось, что теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса.