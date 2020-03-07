Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов во время традиционной дуэли взглядов пнул чемпионский пояс американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что представитель США принес с собой временный пояс сильнейшего представителя своей весовой категории.

Поединок Хабиба и Фергюсона состоится в Нью-Йорке 18 апреля нынешнего года. До этого бой между оппонентами срывался четыре раза.

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