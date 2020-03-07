Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса

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Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между «Страсбургом» и столичным «Пари Сен-Жермен» перенесена из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба пятого по силе европейского турнира.

По информации источника, данное решение основано на постановлении местной префектуры, запретившее проводить массовые мероприятия.

Напомним, что согласно календарю Лиги 1 матч должен был состояться 7 марта 2020 года.

В настоящее время «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что команды чемпионата Италии потеряют около €28,6 млн, если встречи Серии A и еврокубков до конца месяца будут проводиться без зрителей