Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.

Ученица тренера Этери Тутберидзе получила за свое выступление 74,92 балла. Второй идет представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (70,08). Третье место занимает россиянка Дарья Усачева (68,45).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

Произвольные программы фигуристки представят 7 марта.

Ранее сообщалось, что Валиева установила рекорд юниорских чемпионатов мира в короткой программе.

Фигурное катание. Юниоры. Чемпионат мира. Девушки. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 74,92.

2. Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 70,08.

3. Дарья Усачева (Россия) — 68,45.