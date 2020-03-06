Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Ученица тренера Этери Тутберидзе получила за свое выступление 74,92 балла. Второй идет представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (70,08). Третье место занимает россиянка Дарья Усачева (68,45).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Произвольные программы фигуристки представят 7 марта.
Ранее сообщалось, что Валиева установила рекорд юниорских чемпионатов мира в короткой программе.
Фигурное катание. Юниоры. Чемпионат мира. Девушки. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 74,92.
2. Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 70,08.
3. Дарья Усачева (Россия) — 68,45.