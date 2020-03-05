Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

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В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт. Турнир проходит в Нове-Место (Чехия) без зрителей из-за распространения в Европе коронавируса.

Первой к финишу пришла немка Денизе Херрман, серебро досталось француженке Анаис Бескон, тогда как замкнула тройку призеров Маркета Давидова из Чехии.

Россиянки Кристина Резцова и Ульяна Кайшева финишировали вне топ-60 и, соответственно, не пробились в гонку преследования. Лучший результат среди отечественных биатлонисток показала Екатерина Юрлова-Перхт (11-я строчка).

КМ по биатлону. Седьмой этап

Женский спринт. 7,5 км

1. Дениз Херрман (Германия) (0+0) — 18:51.0

2. Анаис Бескон (Франция) (0+0) — +27.2

3. Маркета Давидова (Чехия) (1+0) — +49.7

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11. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) (1+1) — +1:33.3…

16. Лариса Куклина (Россия) (1+1) — +1:44.7…

40. Ирина Старых (Россия) (0+3) — +2:18.6…

63. Кристина Резцова (Россия) (4+1) — +2:59.0…

86. Ульяна Кайшева (Россия) (2+4) — +4:18,6.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского спринта.

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