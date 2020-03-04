Россия планирует провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

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Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир не сможет принять Швейцария, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в Швейцарии продолжается эпидемия коронавируса.



«Россия обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии. Да, если мы перенесем турнир, то до него будет оставаться мало времени, но Россия сможет провести соревнования», — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.