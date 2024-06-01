Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

Диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина посоветовала съедать не более одной порции мороженого раз в два дня. Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.

То есть в неделю нужно съедать не более трех штук лакомства. При этом, по словам врача, мороженое можно есть тем, у кого нет проблем с горлом и органами пищеварения.

Она напомнила, что в составе мороженого есть сахар, а вместо сливок производители могут добавить растительные жиры. Поэтому сильное увлечение такими жирами приводит к заболеваниям сердца и сосудов, предупредила Пичугина. Она посоветовала внимательно читать состав мороженого десерта.

До этого Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов. Эксперты проанализировали продукцию 38 марок и нашли нарушения в ряде товаров. Так, кишечную палочку исследователи обнаружили в пломбире «Мишка на севере» и мороженом «Ермолино». Этот вид бактерии может вызвать инфекцию в ЖКТ, спровоцировав скачок температуры тела, диарею и рвоту.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ожидать серьезного подорожания мороженого.