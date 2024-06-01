ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Обстрел был назван ответом на попытку ВСУ поразить энергообъекты в РФ.

До этого командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что РФ запустила по территории Украины 53 ракеты и 47 БПЛА. Сообщалось о повреждении двух ТЭС и перекрытии движения в районе ДнепроГЭС. В ночь на 31 мая дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Кубани.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22–23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.