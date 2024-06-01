Россия и ООН отметили важность обеспечения экспорта зерна

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Об этом в Telegram-канале сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Женеве.

«С учетом ключевой доли России в общемировом экспорте зерновых и удобрений с обеих сторон подтверждалась приверженность обеспечению выполнения профильного Меморандума Россия-ООН», — сказано в сообщении.

Как отметила российская сторона, незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки продукции РФ. Это, в свою очередь, негативно влияет на потребителей из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.

В мае Совет Евросоюза утвердил решение о пошлинах на зерно из России и Белоруссии. С 1 июня тарифы на ввоз в ЕС зерновой продукции российского и белорусского производства значительно вырастут. Повышение не коснется транзитного товара.

За последний месяц экспортные цены на российскую пшеницу подскочили на 15,6%, до $245 за тонну (данные за 24 мая). Такой рост цен нетипичен для конца весны. Аналитики связывают резкое подорожание зерна с ухудшением прогнозов урожая в стране из-за заморозков.

Ранее в России снизили прогноз сбора зерна и экспорта.