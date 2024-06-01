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Навка рассказала, какой поклонники запомнят Заворотнюк

Татьяна Навка отметила, что Заворотнюк никогда не унывала

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, какой поклонники запомнят актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Ее вера в светлое и хорошее — всегда с нами», — сказала она.

Татьяна Навка заявила, что Заворотнюк никогда не унывала и верила в лучшее даже в самые тяжелые моменты — именно такой, по мнению спортсменки, актрису запомнит огромное число поклонников.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее фигурист Авербух на прощании с Анастасией Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы.

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