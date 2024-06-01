Навка рассказала, какой поклонники запомнят Заворотнюк

Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, какой поклонники запомнят актрису Анастасию Заворотнюк. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Ее вера в светлое и хорошее — всегда с нами», — сказала она.

Татьяна Навка заявила, что Заворотнюк никогда не унывала и верила в лучшее даже в самые тяжелые моменты — именно такой, по мнению спортсменки, актрису запомнит огромное число поклонников.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее фигурист Авербух на прощании с Анастасией Заворотнюк рассказал, чего не было у актрисы.