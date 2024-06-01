Олимпийская чемпионка заявила, что «Спартаку» нужна особая поддержка

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поделилась размышлениями о московском «Спартаке», отметив, что в сезоне-2023/24 практически не была на играх команды. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В этом сезоне практически не была на стадионе «Спартака». У самой идет сезон, готовлюсь к играм БРИКС. Прошел чемпионат России, впереди новый турнир. Но я за «Спартаком» следила. Понимаю, что у команды тяжелый период в отсутствии одного из лидеров. Все это непросто. «Спартаку» нужна особая поддержка», — сказала Мельникова.

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Массимо Каррера заявил, что готов бегом прибежать в «Спартак».