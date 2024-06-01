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В «Спартаке» рассказали, как свергнуть «Зенит»

В «Спартаке» рассказали о способе свержения «Зенита»

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Global Look Press

Футболист столичного «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, как прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы, все будет хорошо», — заявил он.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Чемпионат страны выиграл бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

«Спартак» стал пятым, набрав 50 очков.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее Массимо Каррера заявил, что готов бегом прибежать в «Спартак».

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