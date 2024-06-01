Россиянам рассказали о целебных свойствах овечьего молока

Овечье молоко богато линолевой кислотой, которая снижает риск ожирения, диабета и рака. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Ирина Остроухова.

В свежем виде овечье молоко слишком жирное, поэтому обычно из него делают концентрированные белковые продукты: сыры и йогурты. Однако установлено, что благодаря самому высокому содержанию линолевой кислоты, овечье молоко эффективно предотвращает ожирение, диабет второго типа и рак. Многие активные биопептиды из молока овец, обладают доказанными противовирусными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Влияние этого продукта на организм человека до сих пор до конца не изучено. Но нет сомнений в том, что оно богато полезных веществ и может выступать в качестве эффективного функционального продукта питания, заключила Остроухова.

Подробнее о пользе овечьего и других видов молока — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо молоко, наиболее похожее на человеческое.