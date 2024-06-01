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В Карачаево-Черкесии ввели режим ЧС после урагана

Темрезов: в ряде районов Карачаево-Черкесии введен региональный режим ЧС

Региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в нескольких районах Карачаево-Черкесии из-за прошедшего накануне урагана с сильным ветром и градом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рашид Темрезов.

По словам руководителя республики, режим ЧС введен на территории Черкесска, населенных пунктов Абазинского, Зеленчукского, Прикубанского и Хабезского районов, где в настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. На ремонт социальных объектов и объектов жизнеобеспечения будут выделены дополнительные средства из регионального Резервного фонда.

«На данный момент восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах. Магистральные сети восстановлены, до конца дня планируем завершить работу по восстановлению отдельных участков», — написал Темрезов.

К работам по ликвидации последствий стихии привлечены более 300 работников аварийных служб и около 100 единиц крупной техники.

31 мая сообщалось, что непогода может нарушить жизнеобеспечение в регионах Кавказа. Синоптики предупреждали о ливнях с грозами, градом и порывами штормового ветра до 25 метров в секунду.

Ранее появилось видео, как в Карачаево-Черкесии сильный шторм снес машины и повыбивал стекла домов.

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