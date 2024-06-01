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Российские силы поразили арсеналы западного оружия ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили арсеналы западного оружия ВСУ

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что ударом Вооруженных сил РФ были поражены арсеналы хранения западного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины. Обстрел был назван ответом на попытку ВСУ поразить энергетические объекты в РФ.

До этого стало известно, что в ночь с 31 мая на 1 июня Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский министр энергетики Герман Галущенко проинформировал о взрывах в пяти регионах: Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, а также подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой народной республики. В ВСУ подтвердили нанесение удара.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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