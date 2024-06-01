Российские силы поразили арсеналы западного оружия ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что ударом Вооруженных сил РФ были поражены арсеналы хранения западного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины. Обстрел был назван ответом на попытку ВСУ поразить энергетические объекты в РФ.

До этого стало известно, что в ночь с 31 мая на 1 июня Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Украинский министр энергетики Герман Галущенко проинформировал о взрывах в пяти регионах: Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, а также подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой народной республики. В ВСУ подтвердили нанесение удара.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.