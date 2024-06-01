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Российские силы поразили бойцов «Азова»

Минобороны РФ: российские силы поразили формирования ВСУ, среди них «Азов»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск РФ «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и одной бригаде специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, российские войска отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

По данным Минобороны РФ, по состоянию на 1 июня украинская сторона лишилась до 450 бойцов, танка, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, двух 152-мм гаубиц Д-20, а также 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Накануне Минобороны России проинформировало об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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