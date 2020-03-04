Мутко: Россия должна выйти из группы в Лиге наций

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Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьевки в Лиге наций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подопечные Станислава Черчесова не должны испытать проблем с командами Турции, Венгрии и Сербии, к которыми предстоит выступить на групповом этапе.

«Россия в подобных квалификационных турнирах должна без вопросов побеждать. Наши игроки способны в ровной группе показать класс.

Хотя ни с кем точно не будет проходных игр», — заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудовлетворительное состояние газона в Ярославле.