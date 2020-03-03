Английские клубы готовы играть без зрителей из-за коронавируса
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Английские футбольные клубы готовы проводить матчи без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает газета Times.
По информации источника, команды готовы пойти на такой шаг, если с соответствующим заявлением выступит правительство Великобритании. Руководители Футбольной ассоциации Англии (FA), Английской премьер-лиги и Английской футбольной лиги (EFL) уже провели обсуждение вероятности закрытия стадионов.
Примечательно, что из-за вспышки коронавируса стадионы уже были закрыты для посещения болельщиков в двух странах — Италии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что глава IBU высказался о проведении этапа КМ без зрителей из-за коронавируса.