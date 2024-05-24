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ФСБ задержала более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Глава ФСБ Бортников: по делу о теракте в «Крокусе» задержано более 20 человек

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Более 20 человек задержаны по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств- участников СНГ, проводимом в Бишкеке, передает ТАСС.

По его словам, российские следователи продолжают устанавливать весь круг причастных к теракту.

«Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», — заявил Бортников.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали в четырех подозреваемых в нападении, пытавшихся пересечь российскую границу, позднее — еще нескольких.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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