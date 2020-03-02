Чешский этап КМ по биатлону из-за коронавируса состоится без зрителей

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Чешский этап Кубка мира по биатлону в Новое-Место из-за коронавируса состоится без зрителей. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на местное телевидение.

По словам министра внутренних дел Чешской республики Яна Гамачека, данное решение принял совет безопасности страны, основываясь на соображениях недопущения распространения опасного вируса среди жителей и гостей страны.

Чиновник заявил, что альтернативы проведения этапа Кубка мира без зрителей не существовало.

Ранее сообщалось, что старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал свое увольнение