Девять юных футболистов пострадали в результате ДТП, трое в реанимации

Футболисты детской футбольной команды «Нефтяник» попали в серьезное ДТП под Ульяновском, сообщает «Комсомольская правда-Самара».

Всего в автобусе ехали 26 детей вместе с тремя тренерами. Пострадали девять детей, из который трое оказались в реанимации.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автобуса на обледенелой трассе. При этом остается пока неизвестным, были ли соблюдены все условия по перевозке детей.

Ранее сообщалось, что три игрока клуба из Италии заражены коронавирусом.