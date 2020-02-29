Малкин оценил вероятность участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность участия игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх — 2022, передает «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Лига отпускала своих хоккеистов на несколько Игр — в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014, однако на Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году игроки НХЛ не поехали.

«Пока официально еще ничего объявили, а мне тяжело гадать. Сейчас такое в мире творится, произойти может что угодно. Есть вероятность, что из-за коронавируса могут отменить летнюю Олимпиаду», — заявил Малкин.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» Малкина уступил в пятом матче подряд.