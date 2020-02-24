Агент Ковальчука назвал обмен в «Вашингтон» шансом выиграть Кубок Стэнли
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Агент 36-летнего Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри прокомментировал переход игрока из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз», передает ТАСС.
Об обмене игрока стало известно в ночь с 23 на 24 февраля. Примечательно, что «Монреаль» сохранит у себя 50% зарплаты Ковальчука.
«Это хорошая возможность для Ильи. «Вашингтон» является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть еще один Кубок Стэнли, его обмен — это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф», — заявил Бэрри.
Стоит отметить, что в «Монреаль» Ковальчук перешел после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне».