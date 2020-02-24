Генменеджер «Вашингтона» высказался об обмене Ковальчука

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен третьего драфт-пика на российского форварда Ильи Ковальчука. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, 36-летний форвард разнообразит игру команды в атаке и сможет своими успешными атакующими действиями помочь клубу в борьбе за второй Кубок Стэнли.

Также Маклеллан заявил, что Ковальчук обладает большим талантом и умением справляться с давлением в ответственных матчах.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».