Овечкин назвал рекорд Гретцки вершиной айсберга

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал свою семисотую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба заокеанской лиги.

По его словам, в настоящий момент сложно оценивать перспективы достижения подобного результата.

«Не знаю как все сложится по итогу. 200 шайб — это четыре сезона по 50 голов. Вот если бы можно было заглянуть в будущее... Посмотрим, есть много нюансов», — заявил 34-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин уверен, что Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки.