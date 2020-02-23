Панарин: Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин уверен, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В поединке против «Нью-Джерси Дэвилс» (2:3) Овечкин занес себе в актив 700-й гол за карьеру в НХЛ.

«Я уверен, что Овечкин забьет больше, чем 894 шайбы... Да, абсолютно уверен. Если он у него все будет в порядке со здоровьем, не будет травм, то Александр абсолютно точно побьет достижение Гретцки. Я желаю ему удачи!» — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Ранее сам Гретцки заявил, что у Овечкина есть реальный шанс побить его рекорд.