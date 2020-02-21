«Сочи» подписал чемпиона мира 2018 года

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Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника Адиля Рами, заявил, что его клиент стал игроком «Сочи», сообщает Sport24.

«Да, теперь он в «Сочи». Все переговоры завершены», — заявил Руиз.

Соглашение действует до конца текущего сезона.

Французский футболист является чемпионом мира 2018 года, который прошел в России.

Последним клубом игрока был турецкий «Фенербахче», но 21 февраля стороны расторгли контракт.

Рами играл за итальянский «Милан», французский «Марсель» и испанскую «Севилью».

Ранее агент Рами подтвердил интерес «Сочи» к его клиенту.