Головкин и Альварес могут провести третий бой в сентябре
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканский спортсмен Сауль Альварес могут встретиться в третий раз, сообщает ТАСС.
Об этом в своем Twitter проинформировал журналист издания The Athletic Майк Коппинджер. Бой может состояться в сентябре 2020 года в суперсреднем весе (до 76,203 кг). При этом для этого казахстанскому боксеру придется подняться в весе.
Боксеры провели уже два поединка, первый из которых завершился ничьей, а вот во втором бою Головкин потерпел поражение и потерял титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее сообщалось, что Мейвезер назвал себя лучшим спортсменом десятилетия.