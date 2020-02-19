Головкин и Альварес могут провести третий бой в сентябре

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканский спортсмен Сауль Альварес могут встретиться в третий раз, сообщает ТАСС.

Об этом в своем Twitter проинформировал журналист издания The Athletic Майк Коппинджер. Бой может состояться в сентябре 2020 года в суперсреднем весе (до 76,203 кг). При этом для этого казахстанскому боксеру придется подняться в весе.

Боксеры провели уже два поединка, первый из которых завершился ничьей, а вот во втором бою Головкин потерпел поражение и потерял титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Мейвезер назвал себя лучшим спортсменом десятилетия.