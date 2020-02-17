Застреленный в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам

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Убитым в Калининграде мужчиной оказался двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко, сообщает НТВ.

Трагедия произошла в 15 февраля на улице Профессора Баранова около 19.00 по местному времени. 63-летний Фазиль Бахрамов застрелил 52-летнего спортсмена его беременную жену Дарью из охотничьего карабина на глазах их 13-летнего сына. Затем стрелок пытался покончить с собой и умер в реанимации.

Во время обыска у преступника нашли предсмертную записку, в которой он сообщил, что давно находился с погибшим спортсменом в натянутых отношениях.

Янголенко становился чемпионом страны по слалому в 1985 и 1989 годах.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.