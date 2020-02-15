Боксер Мэйвезер готов подраться с Конором и Хабибом в один день

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Известный американский профессиональный боксер Флойд Мэйвезер готов подраться с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором и действующим чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в один день. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, за $250 зрители смогут насладиться дневным поединком Хабиб-Флойд и вечерним противостоянием Флойд-Конор.

Напомним, что Мэйвезер за всю свою карьеру не проиграл ни одного боя.

Ранее сообщалось, что Олейник проведет бой с экс-чемпионом UFC.