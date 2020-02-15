Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан второй звездой матча с «Коламбусом»
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча завершилась победой «Нью-Йорка» со счетом 3:1. Георгиев отразил 36 бросков по своим воротам из 37.
Первой звездой признан нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший в матче два очка — на его счету заброшенная шайба и результативная передача.
Третьей звездой стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс — 25 отраженных бросков из 27.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Коламбус» благодаря шайбе Бучневича.