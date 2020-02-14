«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Колорадо»
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» уступил «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» в присутствии 18 146 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти Джей Оши.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Андре Бураковски и Микко Рантанен.
После этой победы «столичные» набрали 79 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
«Лавины» сохранили за собой второе место Запада.
Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова не помогла «Коламбусу» обыграть «Баффало».