«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Колорадо»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» уступил «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр» в присутствии 18 146 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти Джей Оши.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Андре Бураковски и Микко Рантанен.

После этой победы «столичные» набрали 79 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Лавины» сохранили за собой второе место Запада.

Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова не помогла «Коламбусу» обыграть «Баффало».