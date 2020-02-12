Отец Хабиба опроверг информацию о блокировке счетов бойцовского клуба сына

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу слухов о блокировке счетов бойцовского клуба спортсмена, передает сайт телерадиокомпании «Звезда».

Напомним, что долг клуба Нургмагомедова-младшего составляет 9400 рублей. При этом отмечается, что кредиторы не смогли найти компанию по месту регистрации. Счета клуба заморожены, сайт не функционирует, а тренировки в московской секции приостановлены

«Это давно уже было, и вы знаете, с чем это связано. Как говорится, это в прошлом. Два года не существует этой организации», — рассказал тренер.

Ранее боец UFC из команды Нурмагомедова показал, как сгоняет вес перед боем.