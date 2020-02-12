Сборная России начала работу над новым названием для участия в ЧМ-2022
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Сборная России начала работу над новым названием для участия в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, в случае успешной квалификации на мундиаль, подопечные Станислава Черчесова могут сыграть под названием «Наши парни». Российский футбольный союз (РФС) уже начал прорабатывать возможные варианты.
Напомним, что 9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.
Ранее сообщалось, что бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий хочет видеть нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стане армейского клуба.