Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура
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Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура «Шведские игры».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финской команды. Примечательно, что все три шайбы были заброшены в начале первого периода, отыграться российские хоккеисты не смогли.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Российская команда располагается на четвертом месте в общем зачете Евротура — семь очков в шести матчах.
Ранее сообщалось, что объявлен капитан сборной России на Шведские хоккейные игры.
Еврохоккейтур
Финляндия — Россия — 3:0
1:0 — Пулккинен;
2:0 — Няттинен (Койвисто), 05:43;
3:0 — Юнттила (Виттасмяки, Карьялайнен), 06:54.