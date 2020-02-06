Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура

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Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура «Шведские игры».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финской команды. Примечательно, что все три шайбы были заброшены в начале первого периода, отыграться российские хоккеисты не смогли.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российская команда располагается на четвертом месте в общем зачете Евротура — семь очков в шести матчах.

Ранее сообщалось, что объявлен капитан сборной России на Шведские хоккейные игры.

Еврохоккейтур

Финляндия — Россия — 3:0

1:0 — Пулккинен;

2:0 — Няттинен (Койвисто), 05:43;

3:0 — Юнттила (Виттасмяки, Карьялайнен), 06:54.